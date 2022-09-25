الوزير حميّة يتحدث عن شبكات منظمة في لبنان لتهريب البشر!

أشار وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الى أنّ هناك شبكات أصبحت منظمة في تهريب البشر تستخدم “زوارق نزهة” غير مخصصة للسفر، ولا يمكن للقوى الأمنية أن تراقب هذه الزوارق.

ولفت حمية في حديثٍ للجديد الى أنّ “القوى الأمنية توقف بشكل يومي قوارب للتهريب غير الشرعي، وما نسمعه في الإعلام هو فقط عن القوارب التي يصيبها حادث أو بلبلة”.

وقال أنّ “الحل للهجرة غير الشرعية هو عبر إيجاد حلول إقتصادية لأن الدولة لا يمكن أن تضع عنصراً أمنياً في كل متر في البحر”.

وأكّد أنّه خلال الأسبوع المقبل سنبدأ بالعمل على سعر جديد في ما يخص الأملاك البحرية ما يرفد الخزينة بأموال إضافية.

وأضاف: لم أر أي إختلاف بوجهات النظر مع البطريرك الراعي حول الإستحقاقات الدستورية المقبلة وكانت الآراء متطابقة بنسبة 99%.

وتابع: “تمّت معالجة التسرب النفطي تحت مطار بيروت الذي تم الحديث عنه في الإعلام وقد أصبح المطار يعمل بشكل سليم وآمن”.