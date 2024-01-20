الوزير سلام عن تحسين رواتب الموظفين: "استوت الطبخة على الآخر"

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام أن في الجلسة المقبلة للحكومة أو الجلسة التي ستليها وكحدّ أقصى يجب أن يُقر موضوع تحسين رواتب الموظفين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين.

واعتبر في حديث إذاعي أنه اليوم “استوت الطبخة على الآخر” وبأكمله خصوصا أن الوضع لم يعد يحتمل اكثر، مشيرا إلى أن هناك حلّين يجب الأخذ بواحد منهما.

وعن ارتفاع السلع في ظل ارتفاع كلفة شحن البضائع بسبب الأحداث في البحر الأحمر وغزة، أكد سلام أن التهويل الحاصل على المواطنين ليس دقيقا لأن نسبة ارتفاع الأسعار ضئيلة لا تؤثر بشكل كبير على المنتوجات.

وأوضح وزير الاقتصاد أن الخوف من ارتفاع الأسعار مربوط من أن يستغل التجار كل هذه الحجج وما يحصل ويرفعون الأسعار عشوائيا، مؤكدا أننا “لهم دائما بالمرصاد، وهناك مئات المحاضر تصدر عن الوزارة بحق هؤلاء أسبوعيا”.

وشدد سلام على أنه على القضاء “أخذ اقسى العقوبات بحق أصحابها كما على مجلس النواب إقرار قانون حماية المستهلك الذي تم الانتهاء من دراسته والذي يعطينا سلطة كبيرة لزيادة الغرامات ولجم كل المخالفين بكل سهولة”.