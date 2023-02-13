الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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الوزير سلام: كل من يلعب بالأمن الغذائي يجب "أن يُسجن"

منذ 12 دقيقة
الوزير امين سلام

الوزير امين سلام

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أكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن “علاقته جيّدة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”، مشيراً إلى أن العلاقة جيدة أيضاً مع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل.

وفي حديثٍ عبر قناة “الجديد”، الأحد، رأى سلام أن “لبنان سيواجه مرحلة صعبة ونحن اليوم أمام حائط مسدود”، وأضاف: “لا بدّ من رعاية ودعم عربي لأن الدولة في لبنان فشلت بإدارة شؤونها”.

إلى ذلك، فقد أعلن سلام “رفضه حضور جلسة مجلس الوزراء بحال مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي جرى تفخيخه كثيراً وضُرب بالكامل وتعدّل لمصلحة المستفيدين من المنظومة”، وأضاف: “يجب البت بإعادة هيكلة المصارف وغير مسموح أن نقول للمودعين أنهم خسروا أموالهم”.

وأكمل: “أعارض عقد جلسات مجلس النواب لمناقشة قانون الكابيتول كونترول، والأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وفي ما خصّ الأسعار، قال سلام: “وزارة الاقتصاد اضطرت لأخذ قرارات استثنائية بخصوص رفع الأسعار وكنا عملنا مثل محاربة العصابات وهناك مشكلة في الرقابة”.

وأضاف: “المخالف بخصوص رفع الأسعار يخرج بعد توقيفه ويتعهد فقط بألا يكرر ما فعله ولم يتم سجن أي شخص حتى لمدة أسبوع. مع هذا، نناشد البلديات بالعمل إلى جانبنا، وكل من يلعب بالأمن الغذائي يجب أن يُسجن”.

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