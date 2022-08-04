الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
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الوزير سلام: لا قيامة للبنان من دون العدالة الكاملة الشفافة

منذ ساعة واحدة
وزير الاقتصاد أمين سلام

وزير الاقتصاد أمين سلام (رويترز)

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أقامت نقابة موظفي وعمال اهراءات الحبوب في لبنان، برئاسة النقيب سليم المعلوف وقفة وصلاة عن ارواح شهداء الاهراءات في ذكرى الرابع من آب داخل مرفأ بيروت، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام ومدير الاهراء اسعد حداد وبمشاركة موظفي الاهراء.

والقى حداد كلمة استذكر فيها الموظفين الذين استشهدوا في الانفجار، مطالبا بالحقيقة الكاملة لهذه الكارثة.

وتحدث المعلوف مستذكرا شباب الاهراء الذين قضوا في الانفجار “وهم من خيرة الشباب الذين فارقوا هذه الدنيا”، متمنيا “تحقيق العدالة”.

سلام
والقى الوزير سلام كلمة قال فيها: “جرحنا كبير في هذا اليوم الحزين، الذي لن تستكين آلامه قبل كشف الحقيقة الكاملة لترقد أرواح الضحايا بسلام وتتبلسم قلوب اهلهم. ولن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة الظالمين المجرمين وتبرئة المظلومين، ولا قيامة للبنان من دون العدالة الكاملة الشفافة”.

وختم سلام: “رحم الله ارواح شهداء الوطن، رحم الله شهداء اهراءات مرفأ بيروت وصبر اهلهم وأحباءهم”.

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