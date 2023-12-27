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الوزير فياض يكشف موعد وصول شحنة الفيول العراقي إلى لبنان

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2023 4:33 مساءً
وزير الطاقة وليد فياض

وزير الطاقة وليد فياض

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كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض عن “توقّع وصول شحنة الفيول العراقي إلى لبنان بين 28 و29 الجاري، على أن يخضع هذا الموعد لبعض التغيّرات بسبب تقلبات الطقس، لكنها ستصل قبل مطلع السنة الجديدة”.

وأضاف فياض في حديث مع المركزية “نسعى جاهدين بالتعاون مع شركة “إنفكشن كومباني” وشركة “فيريتاس” اللتين تفحصان الحمولة، إلى الإسراع قدر الإمكان في إنجاز جدولة نوعية البضاعة وإتمام الفحوصات اللازمة لتبيان مدى مطابقتها للشروط الموضوعة، والتي تستغرق عادةً نحو يومين اثنين، لكن طلبنا إنجازها خلال يوم واحد إن أمكن، وذلك لتأمين التيار الكهربائي من “مؤسسة كهرباء لبنان” قبل رأس السنة”.

    المصدر :
  • المركزية

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