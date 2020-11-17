الوزير مرتضى ترأس اجتماع لجنة الاشراف على مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC

أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى “ضرورة تطوير السياسات العامة المتبعة في مجال دعم المكتبات العامة عبر تأمين تجهيزات معلوماتية وتقنية لهذه المراكز لمواكبة الحاجات التقنية لادارتها وتأمين المواد لروادها سواء حضوريا او افتراضيا، لا سيما في زمن الحجر الصحي الذي يعيشه العالم والذي أثبت ان الثقافة والمطالعة اصبحت ملجأ للجميع”.

كلام مرتضى جاء خلال ترؤسه اجتماع لجنة الاشراف على مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC في وزارة الثقافة الذي تم البحث فيه بسبل دعم وتطوير مراكز المطالعة العامة والمكتبات على امتداد الاراضي اللبنانية، لا سيما مع الظروف الاقتصادية والصحية التي تعيشها البلاد وما يمكن لوزارة الثقافة أن تقدمه من مساعدات عينية ودورات تدريبية ضمن الامكانات المتاحة.

وقال مرتضى: “إننا بصدد استكمال خطة أنسنة السجون عبر انشاء مكتبات في السجون تشكل متنفسا وداعما للمساجين، وان القرار قد اتخذ بعد زيارة ميدانية لعدد منها، مثل تأهيل وتجهيز مكتبة في كل من سجني زحلة للرجال وللنساء، حيث ان الملف قيد الاعداد على ان يبدأ التنفيذ مع البدء بالتخفيف من الاجراءات المتبعة بسبب الكورونا في وقت لاحق”.

وأضاف: “كما تم البحث في الطلبات المقدمة من عدد من البلديات والجمعيات والمراكز في مجال انشاء ودعم وتطوير مراكز للمطالعة فيها، وتمت الموافقة على طلبات رعية القاع، بلدية طرابلس وبلدية القماطية في هذا المجال على ان يبدأ التنفيذ فورا”.

وشدد مرتضى على اهمية أن “تشمل مراكز الثقافة المناطق اللبنانية كافة، نظرا الى دورها بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والثقافية وتأمين تكافؤ الفرص لدى جميع اللبنانيين للحصول على العلم والمعرفة”.