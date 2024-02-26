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الوزير ياسين: خطوة تحفيز موظفي المالية "أتت ناقصة"

منذ ساعة واحدة
ناصر ياسين

ناصر ياسين

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أكّد وزير البيئة ناصر ياسين على حق موظفي الدولة برفع رواتبهم والحصول على أدنى حقوق العيش الكريم في ظل التضخم الحاصل، مستبعدًا التوصل الى تسوية شاملة في المدى القريب.

وربط ياسين، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء بالتوصل الى حلّ في هذا الملف.

وشدد على أهميّة الإبقاء على الحوار مفتوحا بين كل الفئات المعنية.

ورأى ياسين، أنّه رغم أهميّة تحفيز موظفي المالية إلا أن هذه الخطوة أتت ناقصة، ولم تكن مدروسة إذ يجب عدم التمييز بين الموظفين.

وحذّر ياسين من أن إجراء أي خطوات غير مدروسة إضافية، ستؤدي الى انعكاسات سلبية ليس فقط على الموظفين الحكوميين بل على البلد ككل، داعيا المسؤولين الى التحلي بالوضوح والشفافية والابتعاد عن الأفكار الشعبوية.

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