الوضع خطير.. انحناء إهراءات القمح وصل إلى 6 ملم بالساعة!!

أفادت قناة الـLBCI، بأن “​الجيش اللبناني​ حدد في محيط ​الإهراءات​ مساحة 150 مترا ك​قطر​ يمنع على أحد أن يتخطاها، كونها مهددة بالإنهيار”.

ولفتت القناة الى أنه “تم إغلاق المساحة بالعوائق، بحال سقطت الإهراءات، والجزء المهدد بالسقوط هو الجزء الشمالي، والإنحناء انتقل من 2.5 ملم باليوم الى 2.5 ملم ب​الساعة​ الى أن أصبح الإنحناء 6ملم بالساعة كما أكد الخبراء المتابعين لانحناء الإهراءات”.

وأكدت أنه “تم إخلاء الرصيفين 7 و8 ومنعت ​السفن​ التجارية من الرسو فيها”.

يشار إلى أن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أكد أنّ “الوقاية والاحتراس ضروريان في حال حدوث أي انهيار جزئي لصوامع الحبوب في مرفأ بيروت.

وأضاف ياسين في حديثٍ لموقع “سكاي نيوز” ضمن مقال للصحافية إكرام صعب، “ارتفاع الحرارة من جراء احتراق الحبوب، ورش المياه في عملية الإطفاء، التي لم ينصح بها الخبراء، تسببت في ارتفاع رطوبة الحبوب المتخمرة، مما أدى إلى تفاقم الوضع”.

وأشار إلى أن، “الخبراء الذين يتابعون الوضع في الصوامع ومحيطها حذروا من الاقتراب من المكان الموضوع تحت المراقبة الفنية بواسطة حساسات (Sensors) تم تركيبها بعد الانفجار”.

ولفت إلى أنّ، “هذه الأجهزة الموجودة في المكان أعطت إشارات غير مطمئنة في الأيام والساعات القليلة الماضية، حيث زادت وتيرة الانحناء بشكل متسارع قياسا مع الفترة الماضية”.