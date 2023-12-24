الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
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"الوضع لا يحتمل".. هل تنسحب روحيّة جلسة "التمديد" على الاستحقاق الرئاسي؟

منذ 5 دقائق
مجلس النواب

مجلس النواب

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اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن كلام رئيس حزب القوات سمير جعجع عن استعداده للتفاهم على رئيس توافقي يُبنى عليه، إلا أن الرهان الفعلي يبقى بداية على حسن النوايا.

ورأى هاشم في تصريح لصحيفة “الأنباء الكويتية”، أنه من الممكن للتحضيرات والاتصالات الإيجابية التي سبقت جلسة التشريع وبالتالي التمديد لقائد الجيش، أن تنسحب على الاتصالات والتحضيرات، وبالتالي على النتائج في ملف الاستحقاق الرئاسي، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأن مع انطلاقة العام الجديد ستتكثف المساعي الخيّرة والإيجابية لإنهاء الشغور في موقع الرئاسة الأولى.

ولفت إلى أن الظروف الراهنة قد تسهم إيجابيًا في إنهاء الشغور الرئاسي. وقال: “روحية الجلسة التشريعية التي انتهت بالتمديد لقائد الجيش، قد تكون نموذجًا صالحًا لإسقاطه على المساعي المرتقب انطلاقها بعد الأعياد، لا سيما وأن الوضع اللبناني ما عاد يحتمل التسويف والمماطلة في الخروج من أزمة الرئاسة وعودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية، وستسهم لا محال في إنجاح المساعي الذي يحضر لها الرئيس بري”.

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