الوطنيون الأحرار: نحذر من خطورة المرحلة القادمة

عقد المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدوري في البيت المركزي برئاسة النائب كميل د. شمعون وحضور الأعضاء وصدر عن المجتمعين البيان الآتي:

– رحب الحزب بلقاء الأحزاب السيادية ببعض النواب التغيريين والسياديين المستقلين من اجل تقريب وجهات النظر بما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية علما ان حزب الوطنيين الأحرار كان قد بدا بسلسلة لقاءات مع عدد من النواب التغيريين المستقلين حيث قدم لهم الوثيقة السياسية للحزب ورؤيته حول شخص الرئيس العتيد المرتقب. كما شدد الحزب على ان يكون الرئيس سيادي غير تحدي محترم في بيئته المسيحية والوطنية.

– وقد تطرق المجلس السياسي الى موضوع النازحين السوريين الذين أصبحوا يزاحمون اللبنانيين في البلد المضيف، على كل الخدمات والبنى التحتية والتي بالكاد تستطيع خدمة لبنان.

ويحذر المجلس من خطورة المرحلة القادمة حيث تتزايد ولادات النازحين بشكل كبير وعشوائي دون ضوابط ودون إحصاءات رسمية، مما يهدد بتغيير ديموغرافي خطير في لبنان، فمن يربح الديموغرافيا يربح الأرض.

كما دعا المجلس كل القوى السياسية في لبنان للتكاتف في مواجهة أي محاولة لتجنيس أو توطين لاجئين ونازحين على أرضه.

– كما توقف المجتمعون على البيان الصادر عن جمعية المصارف حيث شددوا على حماية القطاع المصرفي وخصوصا أموال المودعين.

– كما دعا المجلس السياسي المحازبين والاصدقاء للمشاركة الكثيفة في القداس الإلهي عن روح فخامة الرئيس الراحل كميل نمر شمعون وزوجته والذي سيقام نهار الجمعة الواقع في ١٢ آب ٢٠٢٢ عند الساعة السادسة مساء في كنيسة سيدة التلة دير القمر حيث ستلقى كلمات في هذه الذكرى.