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الوطنيين الأحرار: لعدم السماح للسلاح غير الشرعي بالضغط على القضاء

25 - أكتوبر - 2021
الوطنيين الأحرار

الوطنيين الأحرار

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صدر عن امانة الاعلام في حزب الوطنيين الاحرار البيان التالي :

“التاريخ يعيد نفسه وهذه المنظومة تستنسخ اساليب قديمة مجددة ، بالاستقواء بالسلاح ومحاولة اخضاع جميع مؤسسات الدولة لمشيئة هذا السلاح غير الشرعي

يدين حزب الوطنيين الاحرار استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية من قبل مخابرات الجيش، وكان الحري بمن اصدر مذكرة الاستدعاء هذه ان يسائل من حرّض وارسل مسلحيه للاعتداء على السكان والجيش من اجل الضغط على القضاء لطمس حقيقة جريمة المرفأ.

نهيب برئيس الجمهورية ان يكون مؤتمن على الدستور وحامي الشرعية، وعدم السماح للسلاح غير الشرعي بأخذ المؤسسات الامنية رهينة والضغط على القضاء من اجل تغيير الملفات .”

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