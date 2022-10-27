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الوفد اللبناني رفض الدخول إلى مقر "اليونيفيل"... إليكم التفاصيل

منذ 6 دقائق
منطقة الناقورة الحدودية

منطقة الناقورة الحدودية

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وصول بعد ظهر اليوم الخميس 27\10\2022 الوفد اللبناني إلى الناقورة بعد أن وصل الوفد الاسرائيلي منذ بعض الوقت.

ولم يدخل الوفد اللبناني الى مقر اليونيفيل في الناقورة إلا بعد أن تم إبلاغه بأن الزوارق الاسرائيلية التي كانت تخرق المياه اللبنانية انسحبت، وذلك بناء لايعاز من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي طلب منه التوقف الى حين التحقق من انتهاء الخرق.

وكان وقّع عون رسمياً على رسالة تصادق على اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل.

وقال كبير مفاوضي لبنان للصحافيين، إن “الرئيس عون وقع رسالة توافق على اتفاق تاريخي توسطت فيه الولايات المتحدة يرسم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل”.

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، متحدثاً من القصر الرئاسي، أن الرسالة تمثل بداية “حقبة جديدة” وإن الخطاب سيُقدم إلى المسؤولين الأمريكيين عند نقطة حدودية في أقصى جنوب لبنان في الناقورة في وقت لاحق الخميس.

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