الخميس 7 شوال 1444 ﻫ - 27 أبريل 2023 |
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الوفود القضائية الأوروبية تستأنف جلسة الاستماع الثلاثاء

منذ 44 دقيقة
القضاء

القضاء

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استمعت الوفود القضائية الأوروبية على مدى أربع ساعات ونصف الى إفادة ماريان الحويك مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من دون وكيلها القانوني، وفي حضور قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، المكلف بتنفيذ الاستنابات الأوروبية ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر التي تمثل الدولة اللبنانية والتي اتخذت صفة الادعاء ضد الأخوين سلامة وماريان الحويك وكل من يظهره التحقيق.

ومن المقرر أن تستكمل الوفود القضائية الاستماع إلى الحويك الخميس، على أن تستأنف جلساتها الثلاثاء المقبل، وهي مخصصة لعدد من الشخصيات، أبرزهم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، ورجا سلامة شقيق رياض سلامة ومسؤولين سابقين في البنك المركزي ومدراء مصارف لبنانية.

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