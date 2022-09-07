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الوقود الإيراني إلى الواجهة مجدداً... ووفد فني لبناني إلى إيران؟

منذ 4 دقائق
الوقود الإيراني

الوقود الإيراني

رويترز
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قال مصدران حكوميان اليوم الاربعاء 7/9/2022 إن لبنان يستعد لإرسال وفد فني إلى إيران لإجراء محادثات بشأن الحصول على الوقود بالمجان لتخفيف الانقطاعات الشديدة في التيار الكهربائي دون التعرض لخطر العقوبات الأمريكية. وفي حالة إتمام الصفقة، ستكون شحنات الوقود هي أول الشحنات التي ترسلها إيران مباشرة للحكومة اللبنانية بعد أن أرسلت في السابق بعضها إلى حليفتها جماعة حزب الله، وهي جماعة مسلحة قوية تشارك في الحكومة اللبنانية.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قد صرَّح لشبكة الميادين، بأنه “مستعد لجلب النفط الإيراني إلى لبنان مجانًا إذا قبلت الحكومة اللبنانية”.

ويأخذ ملف الهبة المجانية من النفط الايراني المجاني للبنان حيزًا كبيرًا من الأخبار اللبنانية منذ أن أكد نصر الله استعداد طهران تزويد بيروت بالفيول الإيراني مجانًا.

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