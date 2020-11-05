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الوكالة الفرنسية للتنمية تخصص 25 مليون يورو لمساعدة القطاعات المتضررة في لبنان

منذ ساعتين
الوكالة الفرنسية للتنمية

الوكالة الفرنسية للتنمية

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دعما للبنان والمتضررين من انفجار ٤ آب، خصصت فرنسا عبر الوكالة الفرنسية للتنمية ٢٥ مليون يورو لمساعدة بعض القطاعات الاكثر تضررا وتشمل هذه القطاعات الصحة، التعليم والسكن.

ولهذا الهدف، ترأست سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو حفل توقيع لمشاريع تمولها فرنسا، مع منظمات المجتمع المدني اللبنانية والدولية.

وزارت غريو احدى المتضررات في منطقة الجميزة، واكدت ان فرنسا استجابت للاحتياجات المرتبطة بالانفجار وذلك على مرحلتين: مساعدات عينية في الايام الاولى ومساعدة مالية للمنظمات غير الحكومية في اشارة الى ان فرنسا تقف دائما الى جانب لبنان.

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