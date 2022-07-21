الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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الوكالة الوطنية تعود إلى الإضراب المفتوح... ووزير الإعلام يعلّق

منذ ساعة واحدة
وزير الإعلام زياد المكاري

وزير الإعلام زياد المكاري

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صدر عن وزير الاعلام زياد المكاري البيان الآتي:

“أما وقد انقضى اسبوع كامل على الجمعية العمومية للعاملين في وزارة الإعلام وقرار الاضراب التحذيري، وبعدما استنفدت والمعنيين كل السبل من اجل معالجة اوضاع العاملين وتمكينهم من الاستمرار في العمل، يؤسفني أن أعلن ان مساعيّ لم توفّق في اختراق جدار الازمة المستحكمة، ولا في تلافي القرار المرّ.

وبناء عليه، تبدأ الوكالة الوطنية للاعلام اعتباراً من منتصف هذه الليلة اضراباً مفتوحاً آمل ألا يطول، بعدما لمس العاملون فيها- ولمست معهم- استحالة الوصول الى مركز العمل لمتابعة رسالتهم التي ما استعفوا من ادائها يوماً.

ورغم الواقع المرير، لن أوفّر جهداً لمتابعة المطالب المحقة والمقدسة للعاملين، والتي لا تتقدم عليها اي قضية، تؤازرني في ذلك جهود دولة الرئيس ميقاتي ومحاولات التوصل الى حلول منصفة قريباً جداً مع المديرين العامين وممثلي القطاع العام”.

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