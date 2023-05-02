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الولايات المتحدة تحضّ لبنان على انتخاب رئيس: الحلول تأتي فقط من الداخل

منذ 48 دقيقة
لبنان وأميركا

لبنان وأميركا

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حضّت الولايات المتحدة البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس للجمهورية بعد مرور ستة أشهر على شغور المنصب الأول في البلد الغارق في جمود سياسي وأزمة اقتصادية طاحنة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: “الولايات المتحدة تدعو القيادات السياسية في لبنان إلى التحرك بشكل عاجل لانتخاب رئيس لتوحيد البلاد وإقرار الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد من أزمته”.

وأضاف: “على قادة لبنان عدم وضع مصالحهم وطموحاتهم الشخصية فوق مصالح بلدهم وشعبهم”.

وأعرب ميلر في البيان عن “اعتقاد الولايات المتحدة بأنّ لبنان يحتاج إلى رئيس متحرر من الفساد وقادر على توحيد البلاد (…) وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية على رأسها تلك المطلوبة لتأمين اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي”.

وأكد ميلر أن “الحلول لأزمات لبنان السياسية والاقتصادية يمكن أن تأتي فقط من داخل لبنان وليس المجتمع الدولي”.

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