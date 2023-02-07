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بالفيديو - الى سوريا درّ... عناصر من الجيش والدفاع المدني وفوج الاطفاء للمساعدة في البحث والاغاثة جراء الزلزال

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 7 - فبراير - 2023 10:01 صباحًا
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه عند الساعة ٨:٣٠ من صباح اليوم في مبنى فوج الإطفاء في الكرنتينا، اجتماعا مع البعثة اللبنانية، التي ستتوجه الى سوريا اليوم، التي تم تجهيزها للمشاركة بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال ولتزويد الفريق بالمعلومات اللازمة.

وتضم البعثة عناصر من الجيش والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت ولجنة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، الصليب الأحمر اللبناني والقطاع الخاص.

وقال حمية: “نحضر وفداً وزارياً لزيارة سوريا بالإضافة إلى البعثة الإنسانية التي ستنطلق بعد قليل”.

 

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