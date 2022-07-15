الياس حنكش: لن ندخل في حكومة ميقاتي.. والثورة ليست حكرا على أحد

رأى عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب الياس حنكش اننا اليوم بدأنا نختبر الثورة داخل البرلمان اللبناني، ومن خلال الممارسة الجميع سينظم نفسه، مضيفا ان هناك تعاون وخطوط مفتوحة واستحقاقات مشتركة مع نواب الثورة.

وقال حنكش في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال ضمن برنامج “مع ديانا” انه لا يمكن ان نتوقع من ثورة ان تكون منظمة لانها آتية من وراء غضب ووجع، لافتا الى ان كل من وصل الى مجلس النواب أتى من خلال الناس التي أعطتهم ثقتها وعلينا احترام ارادتهم.

واعتبر حنكش ان الثورة ليست حكرا على أحد، قائلا: عندما خرجنا من حكومة الرئيس تمام سلام في العام 2016 على وقع أزمة النفايات تموضع حزب الكتائب في المعارضة. وأكد ان نواب الكتائب لن يدخلوا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مشيرا الى أننا استقلنا من مجلس النواب سابقا بسبب أسوأ جريمة حصلت بتاريخنا الحديث.

انتخابياً، لفت حنكش الى ان الكتائب رشحت أربعة نواب والاربعة نجحوا في الانتخابات، مضيفا انهم لم يكن لديهم طموح بأن يفعلوا “تسونامي”، مؤكدا انهم لا يهتمون بعدد النواب او الوزراء، ومنسجمون مع قناعاتهم.

رئاسياً، قال ان الطموح هو مشروع وكل شخص لديه طموح بالوصول الى رئاسة الجمهورية ومنهم النائب سامي الجميل، معتبرا ان الظروف التي نمر بها بحاجة الى عملية انقاذية لهذا البلد وليس الموضوع من سيصل الى سدة الرئاسة.

أما حكومياً، قال حنكش انهم ثابتون في المقاربة التي يفعلونها، قائلا ليس أول مرة التي نسمي فيه نواف سلام لرئاسة الحكومة، وهو بالنسبة لنا يمثل بمواصفاته الحاجة التي يحتاج اليها لبنان لعملية الانقاذ بعلاقاته الدولية وممارسته الديبلوماسية ومناقبيته وشفافيته وبتعاطيه بالملفات في الشأن اللبناني، معتبرا ان التغيير يحصل بهذه الطريقة. وأكد حنكش ان الكتائب ستبقى في المعارضة، مشددا انهم سيفعلون كل شيء لعدم تشكيل حكومة على مثال الحكومات السابقة.

وتابع انهم مع فصل النيابة عن الوزارة لذلك لم يسمون النائب فؤاد المخزومي لرئاسة الحكومة.

وفي سياق الحديث، قال حنكش انه لا يعتقد ان هناك حزب مثل حزب الكتائب يجري انتخابات مكتب سياسي وانتخابات وحدات حزبية وتحصل اشرس المعارك داخليا ويعدل في خطابه وما يفرقنا عن باقي الاحزاب اننا نتعلم من تجاربنا.

ورأى اننا في بلد ليس فيه خطوط حمراء في جميع مواقع الدولة، مؤكدا انه لا يوجد خط أحمر على مستقبل اولادنا، مضيفا اننا وصلنا الى وضع لا يوجد فيه رموز لا مسيحية ولا مسلمة.

واعتبر حنكش ان مجلس النواب السابق يختلف عن مجلس النواب الجديد، حيث ان المجلس الحالي يتمتع بديناميكية جديدة من خلال التغيير الذي حصل داخل البرلمان، كما واصبح هناك اقليات، ولم يعد هناك اي فريق مسيطر على الاخر.

ختاماً، قال حنكش اذا كان هناك “ذرة حس” بالمسؤولية يجب ان نشكل حكومة اليوم قبل الغد.