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الياس حنكش يرد على وزير الإعلام: "اتهامنا مردود إلى أصحابه"

منذ 3 ساعات
النائب الياس حنكش

النائب الياس حنكش

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رد عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش على كلام وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري بشأن دعم وجود النازحين السوريين في لبنان، فقال: “أي كلام من هذا النوع مردود لأصحابه لانهم يدركون جيدا من كان في الحكومة عندما بدأت الأزمة السورية وهذا الفريق الواحد، وهي من الحكومات القليلة من اللون الواحد” .

وقال حنكش عبر “الجديد” ضمن تقرير اخباري: “ليتذكروا جيدًا من كان داخل حكومة الـ2012”.

وأوضح، لقد طالبنا بوقف استقبال النازحين السوريين لحين حل هذه المشكلة، مشيرا الى أننا كنا قد حذّرنا الحكومة التي كانت في العام 2016 من هذا الملف.

وتابع: “كل الاجتماعات التي عقدناها مع جهات خارجية كانت من أجل دعم وحل هذا الملف ،حتى اننا شكّلنا وفدًا من حزب الكتائب ذهب الى روسيا لمناقشة هذا الملف وطلبنا من السلطات الروسية التدخل لحله”.

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