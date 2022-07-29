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الياس خوري: نشابك أيادينا بالعمل سوية على مواجهة مشاكل طرابلس

منذ 53 دقيقة
النائب الياس الخوري

النائب الياس الخوري

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صدر عن عضو “تكتل الجمهورية القوية النائب الياس الخوري، البيان الآتي:

“بعد أن حسم مجلس شورى الدولة قراره بمتابعة الدكتور رياض يمق القيام بمهامه كرئيسٍ لبلدية طرابلس، أدعو الى الآتي:

دعنا نفض النزاعات ونطرحها جانبًا، ونستثمر مراكزنا ومناصبنا ومكاناتنا على حدّ سواء، ونشابك أيادينا بالعمل سوية على مواجهة مشاكل طرابلس الجمة.

نتوقع أن تتفاقم حدة هذه الأزمات بشكل كبير أمام الأوضاع الراهنة. لذا علينا بكل ما أوتينا من قوة وعزم وطاقة أن نتكاتف للتعاطي مع هذه التراكمات في الشكل الذي توليه علينا مسؤولياتنا”.

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