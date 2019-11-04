أخبار لبنان

اليكم اسعار بطاقات التشريج الجديدة

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بعد سلسلة لقاءات واتصالات أجراها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير مع مختلف الأفرقاء والمسؤولين المعنيين بموضوع بطاقات إعادة تعبئة الخطوط الخلوية بمختلف فئاتها (بطاقات التشريج) قرر تسليم هذه البطاقات الى الموزعين بالليرة اللبنانية وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي الصادر عن مصرف لبنان.

وبعدما أعلن في بيان طلب فيها الوزير شقير من شركتي الخلوي والموزعين العاملين لديهما بيع هذه البطاقات للمواطنين بحسب الأسعار المحددة أعلاه اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، دعا وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك بملاحقة كل من يخالف هذا القرار.

وأشار البيان الى ان الوزير شقير تابع ومنذ مطلع الاسبوع الماضي هذا الموضوع بشكل حثيث لضبط سوق البطاقات وللحفاظ على حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وكذلك اجتراح حل لا يتعارض مع العقود الموقعة مع شركتي الخلوي والتي تحصر صلاحية تغيير تسعيرة بطاقات التشريج بالحكومة دون سواها.

وأحاط المكتب الاعلامي المواطنين علماً انه بامكانهم شراء بطاقات التشريج وبالاسعار الرسمية من كل المراكز التابعة لشركتي تاتش وألفا وعددها يفوق الـ300 مركز وهي منتشرة على كامل الاراضي اللبنانية، وكذلك إعادة تعبئة خطوطهم وبالاسعار الرسمية عبر موقعي شركتي الهاتف الخلوي الإلكتروني الآتيين: www.touch.com.lb ، www.alfa.com.lb ، أو عبر تطبيق “ألفا” و”تاتش” أو من خلال أجهزة الصراف الآلي.

في ما يأتي أسعار بطاقات التشريج بالدولار، على أن يتم بيعها بالليرة اللبنانية وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الصادر عن مصرف لبنان:

TOUCH

USD  VAT +     USD                   ليرة لبنانية

–       $11.36     $12.61              19،104 ليرة

–       $17.06     $18.94              28،700 ليرة

–       $22.73     $25.23              38،250 ليرة

–       $45.45     $50.45              76،431 ليرة

–       $68.18     $75.68              114،655 ليرة

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–       $231.82   $257.32            389،839 ليرة

ALFA

USD  VAT +     USD                     ليرة لبنانية

–       $3.64      $4.04             6،120 ليرة

–       $9.09      $10.09           15،286 ليرة.

–       $15.15     $16.82           25،482 ليرة

–       $17.06     $18.94           28،694 ليرة

–       $22.73     $25.23           38،223 ليرة

–       $27.27     $30.27           45،859 ليرة

–       $45.45     $50.45           76،431 ليرة

–       $68.18     $75.68           114،655 ليرة

–       $136.36   $151.36         229،310 ليرة

–       $231.82   $257.32         389،839 ليرة

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