السبت 5 ذو القعدة 1443 ﻫ - 4 يونيو 2022 |
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اليكم سعر دولار السوق السوداء مساء اليوم

منذ 8 دقائق
الدولار

الدولار

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مساء اليوم السبت، ما بين 28050 و28100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحًا, ما بين 28350 و28450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

هذا وقد سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء الجمعة, ما بين 28350 و28400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان مصرف لبنان قد أعلن في بيان، الجمعة، أن “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ لهذا اليوم 90 مليون دولار أميركي بمعدل 24400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف، “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

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