اليكم سعر دولار السوق السوداء مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الجمعة, ما بين 28350 و28400 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن تراوح صباحاً, ما بين 28150 و28250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان مصرف لبنان قد أعلن في بيان، اليوم الجمعة، أن “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ لهذا اليوم 90 مليون دولار أميركي بمعدل 24400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف، “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.