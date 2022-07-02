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اليكم موعد نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية

منذ 44 دقيقة
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أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف أن أعمال التصحيح وإدخال العلامات والتدقيق ذات الصلة بشهادة الاجازة الفنية قد انتهت، وبهدف تمكين المرشحين لشهادة الاجازة الفنية من الاطلاع على نتائجهم، تُصدر رئيسة اللجنة الفاحصة – المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية يوم السبت الواقع فيه 2 تموز 2022 في تمام السادسة مساءً.

يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية عبر الدخول الى احد الموقعين التاليين:

Results.vte.gov.lb
Results.vte-gov.com

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