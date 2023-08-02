اليكم موعد نتائج فرعي علوم الحياة والعلوم العامة

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ، أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفرعي علوم الحياة والعلوم العامة ، سوف تصدر ابتداء من السادسة والنصف من مساء غد الخميس ، عبر الدخول الى الموقع الرسمي للوزارة : www.mehe.gov.lb.

وكرر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، دعوة المرشحين والأهالي إلى عدم إطلاق النار ، حرصا على سلامة المواطنين وأملاكهم .

وكان قد أعلن الحلبي صدور نتائج الشهادة الثانوية، لفرعي الاجتماع والاقتصاد والآداب والإنسانيات أمس الثلاثاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

وقد بلغت نسبة النجاح في الإنسانيات ٧٠،١١ في المئة، وفي الاجتماع والاقتصاد ٨٩،١٣ في المئة.