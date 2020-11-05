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وزارة الصحة تعلن نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت في 3 الحالي

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 2:55 مساءً
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان اها عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 3/11/2020 وأظهرت النتائج وجود ثلاث وعشرين (23) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (أربع حالات إيجابية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 301 (ست حالات إيجابية)
” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)
” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالتان إيجابيتان)

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