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اليونيسيف: استشهاد أكثر من 200 طفل في لبنان خلال الشهرين الماضيين!

19 - نوفمبر - 2024
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2024 5:14 مساءً
هجمات إسرائيل على لبنان

هجمات إسرائيل على لبنان

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الثلاثاء إن ما يزيد على 200 طفل استشهدوا فيما أُصيب 1100 بجراح في لبنان على مدى الشهرين الماضيين.

وتصاعد الصراع المستمر منذ أكثر من عام في لبنان ليتحول إلى حرب واسعة النطاق في أواخر سبتمبر أيلول عندما بدأت إسرائيل حملة عسكرية ضد حزب الله.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم اليونيسف في مؤتمر صحفي بجنيف “رغم استشهاد أكثر من 200 طفل في لبنان في أقل من شهرين، يظهر نمط مقلق مع حالة من اللامبالاة حيال وفاتهم من جانب الأطراف القادرة على وقف هذا العنف… بالنسبة لأطفال لبنان، يصبح الخوف في ظل الصمت وضعا طبيعيا”.

وأحجم عن التعليق بشأن من المسؤول عن قتلهم قائلا إن الأمر واضح لكل من يتابع وسائل الإعلام.

وذكر إلدر أن هناك “تشابها مقلقا” بين الصراعين في لبنان وغزة إذ تفيد التقارير بأن نسبة كبيرة من شهداء حرب غزة، الذين تجاوز عددهم 43 ألفا على مدى 13 شهرا، من الأطفال.

وتقدم اليونيسف دعما نفسيا واجتماعيا للأطفال وتوفر إمدادات طبية ووجبات ومستلزمات للنوم لمئات الآلاف منهم ممن لاذوا بالفرار من القتال.

وقال إلدر “في لبنان، كما حدث في غزة، يتحول ما لا يمكن قبوله تدريجيا إلى وضع مقبول”.

    المصدر :
  • رويترز

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