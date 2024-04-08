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اليونيفيل الإيطالية تُقدم إمدادات طبية لمكاتب منظمة كاريتاس في صور

منذ 9 دقائق
"اليونيفيل" الايطالية تُقدم الإمدادات الطبية لمكاتب كاريتاس في صور

"اليونيفيل" الايطالية تُقدم الإمدادات الطبية لمكاتب كاريتاس في صور

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أكّد الرئيس الإقليمي لمنظمة “كاريتاس” الأب مارون غفري، اليوم الاثنين 8 نيسان/أبريل 2024، خلال توفير قوات حفظ السلام الإيطالية الإمدادات الطبية الأساسية لمكاتبهم، في منطقة صور، على أهمية دعم الرعاية الصحية للسكان المحليين.

وأشاد غفري بدعم اليونيفيل كجهد رئيسي في توفير الدعم الطبي في جنوب لبنان.

وأثنى قائد الكتيبة الإيطالية ألبرتو سلفادور على الروابط القوية بين اليونيفيل والمجتمعات المحلية، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذه العلاقات في تعزيز الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين.

يأتي هذا التعاون في إطار جهود اليونيفيل وكاريتاس لتعزيز الخدمات الطبية والصحية في جنوب لبنان، مما يعكس التزامهما المشترك بتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحلية وتعزيز الرعاية الصحية في المنطقة.

وتعكس جهود كاريتاس واليونيفيل في توفير الدعم الطبي والصحي للمجتمعات المحلية في جنوب لبنان التزامهما بدعم الصحة والرفاهية للسكان المحليين.

ويأمل الجميع في استمرار هذه الجهود وتعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والمجتمعات المحلية لتحقيق تحسين مستدام في الخدمات الصحية وجودة الحياة.

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