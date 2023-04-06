اليونيفيل تطلب من موظفيها التوجه إلى الملاجئ

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” (الخميس 6-4-2023) أنها أصدرت أوامرها إلى موظفيها المدنيين والعسكريين بالتوجه إلى الملاجئ داخل قواعدهم، على خلفية التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

من جهته أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على “إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان”، مشددا على أن الجيش وقوات اليونيفيل يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين.

ولفت ميقاتي إلى أن لبنان يرفض مطلقا أي تصعيد عسكري ينطلق من ارضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم.

وجدد ميقاتي التأكيد على التزام لبنان القرار الاممي 1701، والتنسيق الوطيد بين الجيش واليونيفيل.