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اليونيفيل تفتح تحقيقاً في عمليات إطلاق الصواريخ والغارات

منذ 42 دقيقة
قوات "اليونيفيل"

قوات "اليونيفيل"

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أعلنت نائب مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل أن اليونيفيل فتحت تحقيقا في عمليات إطلاق الصواريخ والغارات الجوية التي وقعت يوم أمس وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقالت في تصريح لـ “الوكالة الوطنية للإعلام”: “يقوم جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل، بدعم من القوات المسلحة اللبنانية، بزيارة مواقع اطلاق وسقوط الصواريخ، لجمع الأدلة وتحديد الحقائق”.

واضافت أرديل: “ان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ارولدو لاثارو يواصل اتصالاته مع الأطراف، من خلال آلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل للمساعدة في الحد من التوتر على طول الخط الأزرق”.

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