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اليونيفيل تقدم مولدات كهربائية لبلدتي يارون وخربة سلم

منذ 5 دقائق
اليونيفيل تقدم مولدات كهربائية لبلدتي يارون وخربة سلم

اليونيفيل تقدم مولدات كهربائية لبلدتي يارون وخربة سلم

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نظم فريق التعاون المدني-العسكري (CIMIC) التابع للقطاع الغربي في اليونيفيل احتفالي تبرع في بلديتي يارون وخربة سلم، تحت عنوان” الطاقة التضامن والتعاون”، وسلم الفريق خلالهما مولدين كهربائيين محمولين بقدرة 1.1 كيلوواط من نوع العاكس (Inverter).ل..

وتم التبرع بالمولدين بحسب بيان لليونيفيل من قبل شركة “أوفيسين ستيفانوتو” الإيطالية. وقد سُلِّمت المعدات مباشرة من قبل عناصر الـCIMIC من القاعدة UNP 2-3 في شمع، “بهدف تعزيز الخدمات البلدية الأساسية وتحسين قدرات الاستجابة للطوارئ، خصوصاً خلال انقطاع التيار الكهربائي”.

حضر مراسم التسليم رئيسا بلديتي يارون وخربة سلم، علي قاسم تحفة ومحمد رحال، اللذان عبّرا عن امتنانهما لهذا الدعم الملموس.

وتندرج هذه المبادرة بحسب البيان “في إطار التزام قوات حفظ السلام في القطاع الغربي بتعزيز الثقة والتعاون مع المجتمعات المحلية، تماشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. ويُعد دعم البلديات المحلية عنصراً أساسياً في مهمة اليونيفيل الرامية إلى تعزيز الاستقرار والمرونة في جنوب لبنان”.

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