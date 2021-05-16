الأثنين 5 شوال 1442 ﻫ - 17 مايو 2021 |
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اليونيفيل: ضباطنا ينسقون مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي

منذ 10 ساعات
قوة اليونيفيل في لبنان

قوة اليونيفيل في لبنان - ارشيف

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أكدت قيادة “اليونيفيل” أن جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل موجودون على الأرض ويعملون بتنسيق وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، القوات المسلحة اللبنانية، الذين يعملون على مدار الساعة لتوفير الأمن في المنطقة منذ بداية التظاهرات، ونحن معا على الأرض لتخفيف حدة التوتر والحيلولة دون تصعيد الوضع أكثر.

وتابع البيان: “إن آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها في اليونيفيل يتم استخدامها بشكل كامل. وضباط الارتباط لدينا ينسقون مع كلا الجانبين لتجنب أي سوء فهم وضمان بقاء الوضع مستقرا.

من ناحيته، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مباشر مع كل من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي”.

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