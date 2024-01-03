"اليونيفيل" عن اغتيال العاروري: قلقٌ عميق من "عواقب مدمّرة" لأيّ تصعيد

عبّرت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ”اليونيفيل” كانديس آرديل، عن قلقها حيال الوضع على الخط الأزرق بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري.

آرديل قالت في حديث لـ”الوكالة الوطنية للإعلام” إننا “نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبي الخط الأزرق”.

وأضافت: “نواصل مناشدة جميع الأطراف وقف إطلاق النار، وكذلك نناشد أي محاورين يتمتعون بالنفوذ أن يحثوا على ضبط النفس”.

يأتي ذلك في أعقاب الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أدت إلى استشهاد نائب رئيس حركة “حماس” صالح العاروري، أمس الثلاثاء.

وقد نعى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الشيخ صالح العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس الحركة وقائدها في الضفة الغربية، والقادة، القسامي سمير فندي – أبو عامر، والقسامي عزام الأقرع – أبو عمار، والشهيد محمود زكي شاهين، والشهيد محمد بشاشة، والشهيد محمد الريس، والشهيد أحمد حمود.