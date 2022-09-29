اليونيفيل: لاثارو حثّ على اتخاذ إجراءات لمعالجة السلوك العدائي على الخط الأزرق

أشارت بعثة “اليونيفيل”، في بيان، الى أن “رئيس البعثة وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو ترأس اجتماعاً ثلاثياً مع كبار ضباط الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي في موقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة”.

ولفتت البعثة، الى أن “لاثارو أكد أن مجلس الأمن، في تجديد ولاية اليونيفيل مؤخرا، شدد على قيمة هذه الاجتماعات: أكد القرار 2650 على أهمية الآلية الثلاثية، وحث الأطراف بشدة على الاستفادة بشكل بناء وموسع من هذا المنتدى”.

وذكرت أن “الاجتماع ناقش الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية، والبرية بالإضافة الى قضايا أخرى في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، وأشار قائد اليونيفيل إلى أن القرار 2650 شدد على التزامات الطرفين بالعمل والمساءلة في حالة حدوث انتهاكات”.

وأكدت البعثة، أن “لاثارو حث على اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة العدد المتزايد من حوادث السلوك العدائي على طول الخط الأزرق، اذ انه أمر مهم في وقت حساس”.

وأضافت أنه “مع قدوم موسم الزيتون، قال القائد العام إنه يتطلع إلى ترتيبات محلية طويلة الأمد بمساعدة من اليونيفيل، كونه يعود بفائدة فورية وملموسة على المجتمعات المحلية كترتيب إنساني”.