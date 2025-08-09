السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
اليونيفيل: نتقدم بأحر التعازي من الجيش اللبناني ومن عائلاتهم

منذ 41 دقيقة
قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

قال رئيس بعثة ​اليونيفيل​ وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا، أن “جنود ​الجيش اللبناني​ يعملون يومياً جنباً إلى جنب مع حفظة السلام التابعين لليونيفيل من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى جنوب لبنان”.

وأضاف: يواجه الجيش اللبناني تحديات ومخاطر كبيرة في أداء مهامه في ظل الوضع الأمني الحالي، وباعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن الأمن في البلاد، واليوم، قُتل عدد من الجنود اللبنانيين المخلصين وأُصيب آخرون بجروح، أثناء قيامهم بواجبهم لإعادة الاستقرار وتجنب العودة إلى النزاع المفتوح، نتقدم بأحر التعازي من الجيش اللبناني ومن عائلاتهم، مع أصدق التمنيات بالشفاء العاجل والكامل للمصابين.

