اليونيفيل: هدفنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق

أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي ردا على سؤال حول الوضع على جانبي الحدود في ظل التطورات الأخيرة.

ان “بعثة حفظ السلام تراقب عن كثب الأحداث الدراماتيكية الجارية في إسرائيل، وجنود حفظ السلام يتواجدون على طول الخط الأزرق للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنب التصعيد”.

وأضاف: “قمنا أيضًا بتعزيز وجودنا في جميع انحاء منطقة عملياتنا للتكيف مع التطورات، بما في ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ”.

وتابع الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: “قيادتنا على اتصال دائم مع الأطراف منذ بداية الأحداث لضمان التنسيق الفعال وتجنب سوء الفهم”.

وختم تيننتي: “هدفنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق وتجنب أي تصعيد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السكان الذين يعيشون في المنطقة”.