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في الضهيرة.. "اليونيفيل": وفاة جندي واصابة آخرين بحادث سير

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 28 - يوليو - 2023 7:08 مساءً
اليونيفيل

اليونيفيل

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وقع حادث سير مأساوي عند ظهر هذا اليوم، الجمعة 28 تموز، في محيط بلدة الضهيرة في جنوب لبنان بين آلية حفظ سلام تابعة لليونيفيل وسيارة مدنية، مما أسفر عن اصطدام السيارتين.

وقالت “اليونيفيل” في بيان “بكل أسف، ننعي أحد حفظة السلام التابعين لليونيفيل من غانا، والذي فقد حياته بشكل مأساوي في الحادث. ونتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلته في غانا في هذا المصاب الأليم.

كما اننا نشعر بالحزن العميق، لأن مدنيا لبنانيا واثنين من أفراد حفظ السلام الغانيين الآخرين أصيبوا بجروح خطيرة في التصادم.

وتم نقلهم على الفور إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأطيب تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصاب.

وفتحت اليونيفيل تحقيقا شاملا لتحديد سبب الحادث”.

حادث سير

حادث سير

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