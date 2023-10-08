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الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل: الوضع مستقر حاليا

منذ 21 دقيقة
الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي

الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي

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أكّد الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي، “إننا نقوم بكافة الاتصالات لتفادي أي تصعيد وتوتر على الحدود الجنوبية”.

وشدّد، في حديث للـLBCI، على أن “قواتنا تعمل 24/7 والوضع مستقر حاليا”.

وأشار تيننتي، إلى أن “قوات اليونيفيل تتواصل دائما مع الجيش اللبناني وقائده ونعمل جنبا إلى جنب”.

من جانبها أفادت قيادة “اليونيفيل” في لبنان بأنه تم “رصد إطلاق صواريخ من كفرشوبا باتجاه مواقع إسرائيلية ورداً مدفعياً إسرائيلياً باتجاه جنوب لبنان”.

وأضافت، “نتواصل مع كافة الأطراف المعنية لاحتواء الموقف وتجنب التصعيد في المنطقة”.

وختمت: “نحث الجميع على ضبط النفس والتنسيق عبر اليونيفيل لخفض التصعيد ومنع التدهور الأمني”.

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