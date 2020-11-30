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امتهن السرقة من داخل السيارات فوقع بقبضة الأمن

منذ 35 دقيقة
توقيف

توقيف

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حصلت في الآونة الأخيرة، وبتواريخ مختلفة، عدّة عمليات سرقة من داخل سيارات مركونة على الكورنيش البحري في محلّة عين المريسة – المنارة، كان أصحابها قد تركوها مفتوحة ونسوا إقفالها، قبل مغادرتها.

بتاريخ 25/11/2020، ونتيجةً للإستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قام بها عناصر فصيلة رأس بيروت في وحدة شرطة بيروت، تمكّنوا من توقيف المشتبه به، أثناء وجوده على الكورنيش البحري يرصد إحدى السيارات المركونة، ويدعى:

م. ج. (مواليد عام 1991، لبناني)

تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام الـتأكّد من إقفال سياراتهم بإحكام قبل مغادرتها وعدم ترك أغراض ظاهرة (حقيبة، جهاز محمول “لابتوب”، هاتف خليوي، إلخ…)، مما قد يؤدي إلى تعرّضها للسرقة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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