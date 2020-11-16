امطار خفيفة وثلوج على 2200 متر في الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع استقرار درجات الحرارة وهطول لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة مع ثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق صباحا وضباب محلي على المرتفعات، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس خريفي متقلب حتى مساء الثلاثاء مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وهطول امطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع تساقط لبعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2100 متر وما فوق كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة وهطول لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة مع ثلوج على ارتفاع 2200 متر و ما فوق صباحا وضباب محلي على المرتفعات، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 13 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 9 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية – غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة هطول الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,11

– ساعة غروب الشمس: 16,34