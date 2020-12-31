امن الدولة: توقيف 4 سوريين في عمليات سرقة في سعدنايل

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“بناء لمعلومات توافرت لديها عن إقدام مجهولين على عمليات سرقة في بلدة سعدنايل – البقاع، وبعد الإستقصاءات، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف أربعة أشخاص من التابعية السورية هم (يحي ح.، محمود م.، محمد م.، محمد ح.).

وبالتحقيق معهم، إعترفوا بإقدامهم على سرقة مبلغ 24 مليون ليرة لبنانية من أحد المنازل، وسرقة مبلغ 900 دولار أميركي من منزل آخر في شتورا منذ حوالى السنتين بعد قتل صاحبته العجوز خنقا.

بناء لإشارة القضاء صاحب الصلاحية، تم توقيفهم بجرم القتل والسرقة ودخول البلاد خلسة والإقامة غير المشروعة، وإيداعهم إياه بواسطة مفرزة زحلة القضائية