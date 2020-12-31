برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

امن الدولة: توقيف 4 سوريين في عمليات سرقة في سعدنايل

منذ 59 دقيقة
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“بناء لمعلومات توافرت لديها عن إقدام مجهولين على عمليات سرقة في بلدة سعدنايل – البقاع، وبعد الإستقصاءات، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف أربعة أشخاص من التابعية السورية هم (يحي ح.، محمود م.، محمد م.، محمد ح.).

وبالتحقيق معهم، إعترفوا بإقدامهم على سرقة مبلغ 24 مليون ليرة لبنانية من أحد المنازل، وسرقة مبلغ 900 دولار أميركي من منزل آخر في شتورا منذ حوالى السنتين بعد قتل صاحبته العجوز خنقا.

بناء لإشارة القضاء صاحب الصلاحية، تم توقيفهم بجرم القتل والسرقة ودخول البلاد خلسة والإقامة غير المشروعة، وإيداعهم إياه بواسطة مفرزة زحلة القضائية

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

حمد حسن
حسن معايداً اللبنانيين: علينا الصبر والصمود لمواجهة المرحلة القصيرة الفاصلة
ميشال عون
عون وقع على 10 قوانين أقرها مجلس النواب
الجيش اللبناني - أرشيفية
تدابير مشددة للجيش بمناسبة رأس السنة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ماهر الاسد
ماهر الأسد وشى بـ”كبتاغون” حزب الله للسلطات الايطالية
حسن نصر الله
هل تعمّد نصر الله إهانة الأسد ونظامه عبر هذه الادعاءات؟
ظهور صخور غريبة على الأرض في رومانيا
بالفيديو: ظاهرة حيّرت العلماء … أحجار تنمو وتتحرك