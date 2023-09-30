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انتبهوا في هذه المناطق.. وإليكم سلسلة إرشادات

منذ 4 دقائق
حرائق الغابات في كندا

حرائق الغابات في كندا

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كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على منصة “أكس”:

“يشهد اليوم ارتفاعا كبيرا في مؤشر خطر الحرائق خصوصاً في مناطق عكار والضنية والكورة وزغرتا والبقاع الشمالي والبقاع الغربي وراشيا وبنت جبيل وحاصبيا.

ويساهم الطقس الجاف وانخفاض نسب الرطوبة بجعل الوضع مؤاتيا لزيادة خطر الحرائق وإمكانية تمدد النيران بشكل سريع، كما شهدنا امس في اقليم الخروب والضنية وعكار وحاصبيا ومناطق اخرى.

ومن اهم الخطوات الأساسية والارشادات التي يجب على المواطنين أخذها في الاعتبار لتفادي الحرائق:

1. عدم إشعال النيران في الهواء الطلق لأي سبب من الاسباب، بما في ذلك حرق المخلفات الزراعية وحرق الأعشاب اليابسة.

2. التخلص من السجائر او الفحم او أي مواد أخرى قابلة للاشتعال بشكل مسؤول ونظيف وآمن.

3. ابلاغ الدفاع المدني والجهات المختصة عن أي تصاعد لدخان أو حريق على الفور”.

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