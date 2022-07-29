الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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انتحل صفة أمنيّة وأخرى دينيّة وقام بعمليات سرقة

منذ 7 دقائق
المدعوّ ه. ش

المدعوّ ه. ش

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صَدرَ عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

قامت المديريّة العامّة لأمن الدّولة – المجموعة الخاصّة، بتوقيف المدعوّ ه. ش.، بناءً على إشارة القضاء، بعد قيامه بانتحال صفة أمنيّة وأخرى دينيّة، وبعمليّات سرقة ونشل ونصب واستدراج مواطنين وتهديدهم.

بعد التحقيق معه، اعترف بقيامه بالأفعال المنسوبة إليه، كما تبيّن وجود عدّة مذكرات توقيف غيابيّة بحقّه.

بعد ما تقدّم، تُعمّم المديريّة العامّة لأمن الدّولة صورة المدعوّ ه. ش.، وتطلب إلى المواطنين الذين وقعوا ضحيّته، التقدّم من المديريّة العامّة لأمن الدّولة – السوديكو، من أجل إجراء المقتضى القانونيّ المناسب.

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