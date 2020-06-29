انتخاب لبنان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ 75

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن “الرئيس حسان دياب تبلغ من بعثة لبنان في الأمم المتحدة عبر وزير الخارجية أن لبنان انتخب نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعين، والتي تتزامن مع الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس الامم المتحدة التي كان لبنان احد الدول ال51 التي أسست الأمم المتحدة في سان فرنسيسكو عام 1945.

ولبنان هو أحد نواب رئيس الجمعية لأنه يتم انتخاب رؤساء من كل المناطق الجغرافية في العالم، ولبنان انتخب مع خمسة نواب رؤساء يمثلون منطقة آسيا والباسيفيك. ونائب الرئيس يحل مكان الرئيس في حال غيابه، وعندما يترأس يتمتع بصلاحيات الرئيس نفسها. ان انتخاب لبنان في هذه الدورة التاريخية التي تحتفل فيها الامم المتحدة بذكرى تأسيسها هو لفتة مهمة للبنان الذي لعب دورا تاريخيا في حضوره لمؤتمر سان فرنسيسكو ولكونه أحد خمس دول ساهمت في صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان”.