انتشار عسكري كثيف في طرابلس

شيّعت منطقة جبل محسن في طرابلس ابنها “محمود خضر” الذي يملك محلًا لبيع الهواتف في طرابلس والذي قتل فيه مساء الجمعة 8 أيلول والعاملان لديه عمر واحمد حصني.

وانطلق التشييع من منزل المغدور محمود خضر في جبل محسن في مأتم مهيب نحو جبانة الشهداء.

وطالب شقيق المغدور الأجهزة الامنية الاسراع بالكشف عن الاسباب التي ادت الى مقتل شقيقه، والعمل على نزع اي فتيل فتنة في طرابلس.

هذا وسُجّل انتشار كثيف للجيش والاجهزة الامنية. في هذا الاطار، أفيد بأن مديرية المخابرات أوقفت أحد الأشخاص الذين شاركوا في الهجوم على محل الهواتف.