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انتشار كثيف للجيش في محيط المطار.. ولا غطاء على أحد!

منذ 10 دقائق
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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أكّد وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنّ “المطار لم يكُن مستهدفاً بالإشكال الذي وقع قبل أيامٍ في منطقة الجناح بين عائلتين ونتج عنه إطلاق نار عشوائي”.

وفي حديثٍ عبر قناة “الجديد”، كشف حمية أنّ الجيش أوقف 7 أشخاص أول من أمس متورطين بالإشكال، مشيرًا إلى أنّ “الجيش ما زال متوجدًا في محيط المطار، كما أن مديرية المخابرات موجودة بشكل كثيفٍ جدًا للحفاظ على أمن المطار”.

وأضاف: “إن إطلاق النار هو حالة مؤسفة وموضوع أمن المطار أولوية عند الدولة اللبنانية ولن نستهين به وكل من يطلق النار بشكل عشوائي في محيط المطار لا غطاء عليه من أحد ويجب توقيفه”.

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