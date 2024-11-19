انتشال 6 جثامين لعناصر فوج إطفاء بنت جبيل

انتشل الصليب الأحمر اللبناني ستة جثامين لعناصر فوج إطفاء قضاء بنت جبيل كانوا قد استشهدوا مع 14 من زملائهم جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركز الفوج في السابع من تشرين الأول الماضي.

وكان ثمانية شهداء قد انتُشلوا في اليوم نفسه، فيما لا يزال ستة مفقودي الأثر. ويذكر أنه وعلى مدى أسابيع، منعت إسرائيل المسعفين من الإقتراب من موقع الغارة.

هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 19\11\2024 سلسلة من الغارات على بلدة كفررمان مما أدى إلى دمار كبير في البلدة.

كما وأفادت “الوكالة الوطنيّة للإعلام” قصفاً فوسفورياً استهدف أطراف بلدات زبقين، والقليلة، ومجدل زون، والبياضة مع محاولة تقدّم القوات المعادية من شمع باتجاه البياضة غرباً ووادي حسن ووادي مظلم شمالاً.

وفي آخر المستجدات اختتم المبعوث الأميركي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، مؤتمره الصحافي في بيروت اليوم الثلاثاء 19\11\2024 دون أن يجيب على أسئلة الصحافيين، حيث اكتفى بالتأكيد على “التقدم الإيجابي” الذي تم إحرازه في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وقال هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: “أمامنا فرصة فعلية لإنهاء هذا الصراع. هذه لحظة اتخاذ القرار”، مشيراً إلى أن الأمور تتجه نحو التوصل إلى اتفاق يوقف القتال الذي شاب المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف، “نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للعمل مع لبنان وإسرائيل لتحقيق هذا الهدف”.

وأكد هوكشتاين أن المناقشات التي تمت كانت “جيدة وبنّاءة”، معتبراً أن “قرار وقف النار بات قريب المنال”.

كما شدد على أن القرار النهائي بشأن وقف إطلاق النار “يعود إلى كل من لبنان وإسرائيل”، معرباً عن أمله في أن يتم اتخاذ “إجراءات حاسمة قريباً”.

وفي ختام حديثه، أشار المبعوث الأميركي إلى أن “النافذة مفتوحة الآن” للوصول إلى “نهاية النزاع”، في إشارة إلى الفرصة الحالية لتحقيق السلام ووقف التصعيد في المنطقة.