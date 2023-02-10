انتقال لبنان إلى مرحلة "التحول الرقمي" على طاولة فرنجيّة

بحث رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجية مع وفد من “لجنة الاستدامة والتحوّل الرقمي” في “شبكة القطاع الخاص اللبناني”، في أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد التحول الرقمي، فالتعاون بين القطاعين في هذا المجال يساهم في تعزيز وتطوير الامكانيات والفرص.

الوفد الذي ضم الناطقة الرسمية باسم شبكة القطاع الخاص اللبناني ميراي القراب أبي نصر، رئيس لجنة التحول الرقمي فؤاد نعيم، الخبير في التحول الرقمي موريس معوض، والصناعية في مجال التكنولوجيا سينتيا أبو خاطر، ناقش أيضًا مع فرنجية الآلية التي يمكن للقطاع الخاص من خلالها أن يشارك ويساهم في وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط “التحول الرقمي” الخاصة بالمؤسسات والإدارات العامة، والقوانين التي يمكن إقرارها بهدف تسريع عجلة تحقيق الانتقال إلى مرحلة “التحول الرقمي” في لبنان.