الجمعة 19 رجب 1444 ﻫ - 10 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انتقال لبنان إلى مرحلة "التحول الرقمي" على طاولة فرنجيّة

منذ 20 دقيقة
النائب طوني فرنجية

النائب طوني فرنجية

A A A
طباعة المقال

بحث رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجية مع وفد من “لجنة الاستدامة والتحوّل الرقمي” في “شبكة القطاع الخاص اللبناني”، في أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد التحول الرقمي، فالتعاون بين القطاعين في هذا المجال يساهم في تعزيز وتطوير الامكانيات والفرص.

الوفد الذي ضم الناطقة الرسمية باسم شبكة القطاع الخاص اللبناني ميراي القراب أبي نصر، رئيس لجنة التحول الرقمي فؤاد نعيم، الخبير في التحول الرقمي موريس معوض، والصناعية في مجال التكنولوجيا سينتيا أبو خاطر، ناقش أيضًا مع فرنجية الآلية التي يمكن للقطاع الخاص من خلالها أن يشارك ويساهم في وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط “التحول الرقمي” الخاصة بالمؤسسات والإدارات العامة، والقوانين التي يمكن إقرارها بهدف تسريع عجلة تحقيق الانتقال إلى مرحلة “التحول الرقمي” في لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    زلزال تركيا
    المعلم يشرح لصوت بيروت انترناشونال أوضاع اللبنانيّين إثر زلزال تركيا وما تقوم به السفارة
    أمين الجميل
    الجميّل: تحرك أوروبيّ خليجيّ وشيك لإخراج لبنان من محنته
    تحذير من تشكل الجليد وخطر الانزلاقات
    لبنان تحت تأثير الكتل القطبيّة الباردة.. واحذروا الجليد!

    الأكثر قراءة

    وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    "عاجل جداً"... تعميم من وزير الداخلية
    عناصر ينتمون لحزب الله
    الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
    آثار الزلزال في كهرمان مرعش
    زلزال تركيا - سوريا
    يهدد 14 دولة.. تحذير من تسونامي محتمل بعد الزلزال المدمر