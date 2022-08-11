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(بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2022 6:39 مساءً
باسم الشيخ حسن

باسم الشيخ حسن

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أكدت مراسلة صوت بيروت من أمام مصرف فدرال بنك، انتهاء أزمة الرهائن المحتجزين، وخروج المواطن باسم الشيخ حسين، وجميع الموظفين المحتجزين من داخل البنك.

وتحدثت معلومات أن المفاوضات توصلت لحصول باسم على مبلغ 30 ألف دولار من أصل وديعته المحتجزة والبالغة 209 آلاف دولار.

من جهته، قال حسان حلاوة مدير فرع بنك فدرال لبنان في حي الحمراء ببيروت في وقت سابق لرويترز إن مسلحا يطالب بالحصول على ودائع جمدها البنك احتجز اليوم الخميس خمسة من موظفي الفرع، هو بينهم، وعميلا رهائن في مقر البنك.

أضاف حلاوة عبر الهاتف أنه في مكتبه وأن الخاطف يثور ثم يهدأ ثم يثور مجددا.

ووضعت البنوك اللبنانية قيودا على سحب أغلب المودعين للعملات الأجنبية خلال الانهيار المالي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، والذي دفع أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.

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